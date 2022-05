L’hanno fatto di nuovo. Dopo la prima ospitata da Jimmy Fallon al Tonight Show, i Maneskin sono tornati nel programma probabilmente più famoso (e prestigioso) al mondo. E stavolta c’è stato anche spazio per un siparietto: “La bassista Vic non c’è perché non è stata tanto bene, niente di grave, ma i ragazzi mi hanno chiesto di sostituirla e suonare con loro”, ha detto il conduttore, con parrucca bionda, salendo sul palco. Il singolo che hanno presentato è “Supermodel”. Non li ferma davvero più nessuno. E il tweet con l’esibizione della band e di Fallon è “fissato” sul profilo del programma.