“Forza Italia non è solo una parte del centrodestra, Forza Italia è il centrodestra. Senza di noi non sarebbe un centrodestra ma una destra-destra“. Dal palco della Mostra l’Oltremare di Napoli, Silvio Berlusconi lancia un messaggio agli alleati della coalizione, Salvini e Meloni, così come aveva già fatto ad aprile durante il suo intervento alla convention di Roma. “Noi siamo un centro alternativo alla sinistra e distinto dalla destra. Abbiamo lavorato ventotto anni per costruire e tenere in vita un centrodestra di governo, un centrodestra capace di vincere le elezioni, un centrodestra capace di governare il Paese, un centrodestra autorevole e credibile in Europa e nel mondo. Ci siamo assolutamente riusciti” . Ma per vincere, ha sottolineato, “deve tornare ad avere una forte connotazione liberale, cristiana, garantista, europeista ed atlantista. La nostra connotazione, quindi”