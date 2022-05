Nell’ultima settimana l’Italia è stata il primo Paese per numero di morti Covid nella Regione europea. Seconda a livello mondiale. Emerge dall’ultimo aggiornamento dell’Organizzazione mondiale della sanità, relativo al periodo 9-15 maggio. “Il numero settimanale più alto di morti Covid nell’ultima settimana” nel mondo “è quello segnalato dagli Stati Uniti (1.849 nuovi decessi; -27%)”. Segue l’Italia con 765 morti settimanali (1,3 ogni 100.000 abitanti), dato comunque in calo del 16% rispetto ai 7 giorni precedenti. Alle spalle della Penisola ci sono la Russia (724 decessi; -21%), il Brasile (689; +1%) e la Francia (590; -19%).

Stringendo l’obiettivo sulla regione europea, l’Italia – oltre ad essere prima per morti in sette giorni, davanti a Russia e Francia – risulta anche il secondo Paese per casi settimanali: con 262.374 nuovi casi in sette giorni (439,9 ogni 100.000 abitanti; -14%), è alle spalle della Germania che questa settimana ha il dato più alto dei contagi (376.959, -20%). Terza la Francia (217.932 nuovi casi; -18%). Nell’area sono cinque i Paesi che riportano contagi in aumento del 20% o più: spicca l’Ucraina che registra un +1.695% (3.590 nuovi casi contro i 200 della settimana precedente). Per questo Paese, precisa l’Oms, “i dati dovrebbero essere interpretati con attenzione a causa dell’impatto del conflitto in corso sulla capacità di test. I casi settimanali crescono significativamente anche in Ungheria (+209%) e in Portogallo (+36%)”.