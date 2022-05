Trenta persone sono state fermate dai carabinieri in varie province della Lombardia in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Monza, con accuse – a vario titolo – di traffico e illecita detenzione di armi da guerra e comuni, detenzione e traffico di stupefacenti, rapina, estorsione, furto, ricettazione e riciclaggio.

L’indagine, condotta dai carabinieri di Sesto San Giovanni (Milano), ha ricostruito l’esistenza di un vasto gruppo criminale italiano che ha costituito una rete di spaccio di droga e di traffico di armi, destinate a residenti in provincia di Milano e nel resto della Lombardia.