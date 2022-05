Dopo aver partecipato all’ultimo Festival di Sanremo con “Perfetta Così”, Aka 7even è tornato con il nuovo singolo “Come la prima volta”, prodotto dallo stesso cantautore insieme a Max Kleinz (Cosmophonix). Aka 7even sarà ospite del talk Programma, condotto da Claudia Rossi e Andrea Conti, martedì 17 maggio alle ore 18:30 in streaming su Facebook e YouTube de Il Fatto Quotidiano e Fqmagazine.it. I fan di Aka 7even potranno interagire con le loro domande scrivendo in diretta.

“Come la prima volta – racconta Aka 7even – è un inno alle prime volte, le prime esperienze, le prime cotte, le prime trasgressioni e racchiude dei miei spaccati di vita personale che ho ancora in testa come frame di un film. È nato da una pre-produzione arrangiata da me con il mio portatile in riva al mare. Al primo ascolto Max Kleinz, mio produttore e direttore artistico, è letteralmente impazzito e ha deciso di metterci mano. Con il suo essere molto internazionale nella scelta di ogni singolo suono, ha reso unico il brano dandogli un carattere e un sound d’oltreoceano, di cui sono innamorato”. Durante il talk ci sarà spazio anche per parlare del tour al via il 3 giugno dall’Atlantico di Roma e per presentare il podcast Mattanza, con Giuseppe Pipitone.