Le accuse incrociate tra il leader di Iv e il vicepresidente del Csm nascono dalle anticipazioni del libro di Matteo Renzi "Il mostro", in particolare per il passaggio sul caso Davigo-Loggia Ungheria. Il vicepresidente del Csm (ed ex renziano di ferro): "Non consentirò mai a nessuno di mettere in discussione la mia lealtà istituzionale che è e sarà sempre libera da condizionamenti". Il suo ex mentore replica: "E' lì grazie al metodo Palamara"