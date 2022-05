Un breve post congiunto su Instagram. Così Britney Spears e Sam Ashgari hanno annunciato di aver perso il bambino che aspettavano. “È con profonda tristezza che dobbiamo annunciare che abbiamo perso il nostro bambino all’inizio della gravidanza. Questo è un momento devastante per qualsiasi genitore”, si legge nel post. “Forse avremmo dovuto aspettare ad annunciare (la gravidanza ndr.) fino a quando non fossimo stati più avanti, tuttavia eravamo eccessivamente entusiasti di condividere la buona notizia. Il nostro amore reciproco è la nostra forza”, scrivono ancora i due, sottolineando che continueranno “a cercare di espandere la nostra famiglia”. “Chiediamo gentilmente privacy in questo momento difficile”, concludono i due nel post.

La cantante si è da poco guadagnata la libertà da una tutela giudiziaria che ha controllato la sua vita per più di un decennio e ad aprile aveva fatto sapere di aspettare un figlio da Asghari.