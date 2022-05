Ha fatto discutere (almeno sui social) la perfomance di Brividi portata in scena durante la finale dell’Eurovision Song Contest da Mahmood e Blanco.

Mahmood entra sul palco per primo in look total black e attacca il brano a cappella. Poco dopo arriva Blanco: completo bianco con ricami argento che, durante l’esibizione, sale sul grande pianoforte presente sul palco. I due emozionano, ma, forse complice la loro di emozione, commettono qualche imprecisione. Il pubblico presente al Palaolimpico di Torino sembra farci poco caso: canta con loro e alla fine è standing ovation. Anche la sala stampa italiana si scalda: i giornalisti cantano insieme ai vincitori di Sanremo e sventolano il tricolore. A casa, però, i commentatori di Twitter si scatenano e fanno notare le imprecisioni.

Che abbia pesato anche questa mancata perfezione tecnica sul sesto posto della classifica finale? In realtà sembrerebbe di no. Già i voti delle giurie degli altri Paesi, che vengono dati durante le prove generali del venerdì, non premiano particolarmente l’Italia: solo Albania e Slovenia danno il massimo del punteggio. Diversi paesi, come Spagna e Estonia, assegnano invece 10 punti. Alla fine nella classifica delle giurie dei paesi, l’Italia è settima. E il televoto? Non va malissimo. L’Italia prende 110 punti, ma l’Ucraina vola con i suoi oltre 400 punti dati dal pubblico da casa.