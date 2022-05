“Questa è la reazione dell’esercito russo alla nostra vittoria all’Eurovision 2022”. Gli ucraini hanno accusato i russi di aver scritto, con un pennarello nero, su alcune bombe presumibilmente destinate all’acciaieria Azovstal, le parole pronunciate dalla Kalush Orchestra sul palco di Torino. A denunciare l’accaduto è il consigliere del sindaco di Mariupol, Petro Andriushenko, che su Telegram ha pubblicato alcune immagini degli ordigni, subito rilanciate dai media ucraini.

Nelle foto, di cui è impossibile verificare l’autenticità né come sarebbero entrate in possesso degli ucraini, si vedono le bombe, non ancora sganciate, con delle scritte in inglese e in russo, fatte con un pennarello nero. “Aiutate Mariupol, aiutate l’Azovstal, ora”, si legge in nero su un ordigno, cioè la frase pronunciata dal frontman della band, Oleh Psjuk, al termine dell’esibizione di sabato 14 maggio. Mentre secondo Ukrinform, su un’altra bomba si può leggere la scritta in russo “Kalush, come hai chiesto. Su Azovstal”. E, ancora, sempre in russo, si possono leggere la parola “Eurovision 2022” e “Azov”. Su tutti gli ordigni immortalati si vede anche una data: 14.05. Ossia la data di ieri, quando la band ha vinto.