Britney Spears sta per diventare di nuovo mamma. La popstar ha annunciato la lieta novella su Instagram, attraverso un lungo post: “Per andare a Maui sono dimagrita, ma continuavo a riprendere tutti i Kg persi. Ho pensato ‘Ma che succede al mio stomaco?’. Il mio fidanzato era convinto che fosse cibo, ma io ho voluto fare un test di gravidanza e, bè, avrò un bambino”. La gravidanza arriva dopo la fine del lungo conservatorship voluto dal padre, contro cui Britney si è duramente battuta negli ultimi anni, che le impediva di essere indipendente, non solo in termini economici. Il contratto, infatti, vietava alla cantante anche di sposarsi e di rimanere incinta.

Dopo il matrimonio fallito con Kevin Federline, da cui ha avuto i suoi due figli, Sean Preston e Jayden James, la popstar ci riprova con Sam Asghari, che le è stato vicino nei momenti più duri della battaglia legale contro la famiglia. “Ovviamente non uscirò molto a causa dei paparazzi che vogliono fare soldi a mie spese – continua Britney – Quando sono rimasta incinta le scorse volte ho sofferto di depressione post-parto ed è stato terribile. Le donne non ne parlavano allora, ma adesso le cose sono cambiate. Cercherò di immergermi nella pace e nell’amore praticando yoga ogni giorno”. Su Twitter i fan hanno accolto la notizia con gioia, ma c’è anche chi è preoccupato per la sua salute mentale e teme che, con il parto, il benessere della cantante possa essere di nuovo compromesso.