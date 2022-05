Laura Pausini, Mika e Cattelan, i tre conduttori di Eurovision a Torino, hanno dato spettacolo in conferenza stampa. Il trio, affiatatissimo, ha riso e scherzato, improvvisando canzoni, come ‘La solitudine’, a “The cat is on the table” di Cattelan riferito al Telegatto. Ecco una carrellata di sketch.