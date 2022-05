La storia d’amore impossibile, la messinscena per evadere, la fuga durata 11 giorni, la fine tragica. E’ una trama da film quella che ha monopolizzato l’attenzione degli Stati Uniti e che si è conclusa all’alba di oggi in Indiana, dove Vicky White, agente penitenziaria che ha aiutato il suo compagno detenuto Casay White ad evadere, è morta dopo essersi sparata un colpo in testa durante l’arresto e dopo un lungo inseguimento con la polizia.

Come detto, aveva attirato una grande attenzione da parte della stampa americana il modo in cui il 29 aprile scorso, l’agente penitenziaria e il detenuto Casay White, già condannato a 75 anni ed in attesa di un processo per omicidio, erano riusciti a fuggire dalla prigione dell’Alabama, con un falso trasferimento in tribunale. La donna aveva finto di dover accompagnare il detenuto a un appuntamento con uno psicologo. Inizialmente si temeva che Vicky, nominata più volte agente modello e a un passo dalla pensione, fosse stata rapita dal detenuto ma con il passare dei giorni è apparso chiaro che la fuga fosse stata premeditata. I due sono riusciti a nascondersi per una settimana, spostandosi dall’Alabama all’Indiana. Un’attenzione che era poi aumentata quando le autorità hanno confermato che tra i due – che avevano per caso anche lo stesso cognome, vi era una relazione sentimentale.

E così, dopo aver dato per 11 giorni la caccia alla coppia di fuggitivi, la polizia ieri ha individuato la donna che usciva da un hotel in Indiana, per entrare in auto con Casey White e darsi alla fuga. A questo punto è iniziato l’inseguimento, che si è concluso con lo scontro tra un’auto della polizia ed quella dei fuggitivi. Intervenuti, gli agenti hanno rimosso l’uomo dall’auto e trovato la donna con una ferita d’arma da fuoco alla testa. Casey White ha detto agli agenti di aiutare “sua moglie” che si era sparata un colpo alla testa.