“Un giornalista ha chiesto a un delegato, ma questa maglietta scura è un omaggio alle camicie nere? Ma cosa vuoi rispondere? Vi rendete conto che siete lunari: lo dico per la vostra professionalità. Mi vergogno a fare sta domanda, gli risponderei io. Pensano che con questi argomenti che fermeremo la guerra e la crisi? E che tutto questo interessa la gente? C’è chi fa riunioni di redazione per trovare qualcosa per non raccontare quello che sta succedendo”. È un passaggio del discorso di Giorgia Meloni, che ha chiuso la convention di Fratelli d’Italia a Milano. Oltre 40 secondi di silenzio e di gesti davanti a una platea entusiasta, che hanno scatenato l’ironia sui social network, trasformandosi in decine di meme. La leader di Fdi è andata avanti poi con un attacco ai giornalisti e alla stampa, rei a suo dire di nascondere i temi dell’evento e di fare domande non gradite ai delegati