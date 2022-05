Il giornalista e consigliere comunale di Milano Vittorio Feltri è intervenuto durante la giornata conclusiva della conferenza programmatica di Fratelli d’Italia al MiCo. “Sono contento che Giorgia Meloni abbia deciso di afre questo evento a Milano” ha detto dal palco. “Sono convinto che Milano sia l’origine di ogni fenomeno, non solo economico, ma anche politico. Non a caso – ha aggiunto tra le risate e ottenendo l’applauso del pubblico – il fascismo è nato qui. Berlusconi non è di Sorrento e la Lega è nata a Milano. Quindi attenzione: chi conquista Milano, conquista anche Roma”