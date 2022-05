“Venerdì mattina, in Friuli, ho sottolineato la inaccettabilità, specie per i più giovani, di dover associare la prospettiva del lavoro con la dimensione della morte. Vanno incentivate le esperienze e le buone pratiche che, come in quella Regione, si propongono la stipula di protocolli tra imprese e sindacati con l’obiettivo “Zero morti”. Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella parlando al Quirinale in occasione della Festa del lavoro e ricordando nel suo discorso la morte di Lorenzo Parelli morto a 18 anni durante uno stage in azienda. Venerdì 29 aprile, il presidente aveva visitato proprio l’istituto di Udine frequentato dal giovane e da lì aveva lanciato l’allarma: “Continuiamo a registrare lavoro irregolare, che talvolta varca il limite dello sfruttamento, persino della servitù”