Prosegue anche fuori dalla casa del Grande Fratello Vip la storia d’amore tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. Durante la permanenza nel reality sono stati tanti a scommettere che tra i ragazzi le cose non avrebbero funzionato e, invece, nell’aria ci sono già progetti importanti, come mettere su famiglia e avere dei bambini. L’unico a non essere felice dell’evoluzione della relazione sarebbe il papà del nuotatore, Franco. Ai fan della coppia, infatti, non è sfuggito che Lulù e la sorella Clarissa hanno smesso di seguire il padre di Manuel sui social. Lulù si è intromessa nelle dinamiche di casa Bortuzzo, rivoluzionando la vita tra padre e figlio: i due, infatti, condividono lo stesso appartamento, in piani differenti, dove ora si è fatto spazio anche per la principessa.

Lulù, con la sincerità che la contraddistingue ha ammesso le difficoltà del rapporto: “Per me non è obbligatorio avvicinarti a una persona se non ti capisci. Sono molto vera, non riesco a fingere. Abbiamo mentalità diverse, cerco di essere amichevole ma, se vedo un atteggiamento di chiusura, non mi sento accettata e mi dispiace. Voglio che Manu sia felice e cerco di farlo stare sereno. Stiamo programmando di cambiare casa”. Nonostante le difficoltà, l’amore è fortissimo e anche la carriera di entrambi ha preso il volo. Manuel si allena in vista delle Paralimpiadi, Lulù, invece, insieme alle sorelle Clarissa e Jessica, starebbe pensando a un programma tutto loro in stile Kardashian.