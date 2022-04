“Facciamo di oggi 25 aprile 2022 il giorno della speranza, non facciamoci prendere dal demone della divisione“, è stato l’appello dal palco di piazza Duomo a Milano del presidente dell’Anpi nazionale Gianfranco Pagliarulo.

Durante il corteo, partito da Porta Venezia, le divisioni e le contestazioni però sono state tante, innanzitutto contro il Partito democratico, criticato aspramente da alcuni manifestanti per la posizione “filo-Nato” e a favore dell’invio di armi all’Ucraina. In corteo tante bandiere del Patto Atlantico che hanno anche sorpreso il segretario del Pd: “Prima di oggi non avevo visto bandiere della Nato in una manifestazione”, ha detto Enrico Letta.

Vedi Anche 25 aprile, Letta e il Pd contestati a Milano da un gruppo di manifestanti: “Traditori della Resistenza”. Tensione per le bandiere della Nato

Tra i 70 mila in corteo a Milano anche una rappresentanza della numerosa comunità Ucraina: due profughe fuggite dalla guerra sono anche intervenute dal palco ai piedi del Duomo. Insulti sono stati rivolti anche alla comunità ebraica in testa al corteo del 25 aprile milanese. E a chiusura degli interventi in piazza Duomo, con dei fischietti alcuni ucraini hanno contestato il brano “Fischia il vento” cantato dal palco.