“Vergogna”, “traditori della Resistenza“. Enrico Letta e il partito di cui è segretario, il Pd, sono stati contestati da un gruppo di persone durante il corteo del 25 aprile a Milano. “Siamo coerenti coi principi che ci portano a essere qui – ha detto Letta – non mettiamo in discussione chi viene qui, con le sue coerenze, ma questa è casa nostra”. Tensione anche per le bandiere della Nato: contestazioni alla Brigata ebraica tra Porta Venezia e via San Damiano. “Fuori l’Italia dalla Nato”, è stato il coro scandito da decine di persone.

di Simone Bauducco e Salvatore Frequente