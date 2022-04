“Se anche ci mettessimo a lavorare oggi sul nucleare avremo risposte tra dieci anni. Come lo vogliamo chiamare? Populismo nuclearista?“. Lo ha detto il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, in un passaggio del suo intervento al congresso di Articolo 1. Orlando ha risposto al segretario di Azione, Carlo Calenda, che nel suo discorso aveva indicato proprio il nucleare come la strada da percorrere per superare al crisi energetica innescata dalla guerra in Ucraina.