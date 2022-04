“Non è giusto che l’Ucraina sia ancora costretta a chiedere ciò che i suoi partner hanno immagazzinato da qualche parte per anni. Se hanno le armi di cui l’Ucraina ha bisogno qui, ha bisogno ora, se hanno le munizioni di cui abbiamo bisogno qui e ora, è loro dovere morale prima di tutto aiutare a proteggere la libertà”. Le parole del presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, nel suo discorso quotidiano. “In questa guerra – continua Zelensky – l’esercito russo verrà per sempre ricordato come il più barbaro e disumano del mondo“.