Un’intervista senza freni e senza peli sulla lingua. Diego Dalla Palma, imprenditore, truccatore e personaggio televisivo, si è raccontato in un lungo dialogo con Mow Mag alla vigilia della nuova stagione di Uniche, in onda su RaiPremium e cominciato ieri sera.

Parlando di ritocchi estetici, il make-up artist si è lasciato andare e non ha risparmiato colpi ai volti più noti del panorama televisivo italiano. Partendo dal video di Madonna su TikTok, nel quale la cantante sembrava quasi irriconoscibile, Dalla Palma ha commentato: “Si è lasciata prendere la mano, non me l’aspettavo da lei, visto che è un personaggio così anticonvenzionale. Ma il focus dell’anticonvenzionalità dovrebbe essere l’accettazione degli anni che passano. Altrimenti si diventa patetici, come lei”. Ad abusare con i ritocchi in Italia, secondo l’icona dello stile, tante donne dello spettacolo: “Valeria Marini porta la bandiera, ma anche Sabrina Ferilli, Maria De Filippi, ritoccata in maniera scioccante. Ci mancherebbe, facciano ciò che vogliono, ma non possono mica pretendere che la gente non si accorga dello scempio compiuto sul loro corpo”.

Ma non solo chi abusa di ritocchini. Nell’intervista Dalla Palma non risparmia anche Donatella Rettore, che ha recentemente rivendicato la possibilità di usare le parole “fr****” e “n****”. “La Rettore è una delle persone più stupide che abbia mai conosciuto, quindi non mi stupiscono affatto queste sue affermazioni”, ha detto a Mow Mag, dicendosi favorevole al ddl Zan.

Tra le donne dello spettacolo italiane da mettere nel “podio” dello stile, Dalla Palma inserisce Gaia, ma anche Levante e, prima della chirurgia estetica, anche Patty Pravo. Maglia nera, invece, per “Valeria Marini, Tina Cipollari e compagna”, cioè Gemma di Uomini e Donne over. Ma non solo. “C’è davvero l’imbarazzo della scelta – continua il truccatore – Francesca Cipriani, Lory Del Santo, Carmen Russo, ormai sono caricature di loro stesse”.

Nell’intervista c’è poi modo anche di dare “voti” ai politici. Un quattro a Salvini, un sei a Giorgia Meloni e un otto a Draghi “con possibilità di arrivare a dieci”. Tra le donne che vorrebbe intervistare, o con cui comunque scambierebbe volentieri “quattro chiacchiere”, Dalla Palma cita Giovanna Ralli, ma anche le giovani Elodie, che ha “uno stile chiaramente dettato da esigenze commerciali” ma “un potenziale considerevole messo in ombra dal suo marketing”, e Matilda De Angelis.