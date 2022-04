Un breve video di pochi secondi è stato sufficiente per far scatenare i fan di Madonna. Il motivo? La cantante si è mostrata su TikTok con guance e labbra decisamente più gonfie del solito e un’acconciatura insolita, con tanto di treccine.

Non è chiaro se si tratti di un filtro o di un ritocco estetico, fatto sta che i fan l’hanno definita “irriconoscibile” dicendosi quasi spaventati del cambiamento.

Nel breve video di TikTok la cantante manda un bacio ai follower, indossa una maglia trasparente e diverse collane. “Ma che le è successo?”, scrive uno dei fan nei commenti del video. “Mi spaventa, non sto mentendo”, dice ancora qualcun altro. E c’è anche chi azzarda qualche paragone, da Paola Barale a Donatella Versace.

Insomma che si tratti di una provocazione in pieno stile madonna o no, di certo il video sta facendo discutere tanto che in appena due giorni ha raggiunto già oltre 10 milioni di visualizzazioni e 42mila commenti.