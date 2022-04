I collegamenti durante i tg (e non solo) possono riservare diverse sorprese. Alcune spiacevoli altre, come nel caso di Telediario 1, un tg spagnolo, imbarazzanti ma anche molto divertenti. Siamo all’aeroporto di Palma de Maiorca e il giornalista Lluis Mestres sta facendo un collegamento per raccontare il grande flusso di turisti che sta arrivando sull’isola, notizia positiva dopo le limitazioni imposte dalla pandemia. Ecco che alle sue spalle compaiono due ragazze con un grande fallo gonfiabile. Rosa. Mestres non si accorge ma i social spagnoli sì e la foto fa il giro del web. D’altra parte, come dicevamo, non è la prima e l’ultima volta che una ‘sopresa’ fa capolino durante il collegamento di un tg. Anzi, a volte è proprio “il collegato” a rendersi protagonista: qualche anno fa, sulla Nbc, il meteorologo Mike Seidel era inviato sui luoghi colpiti da una forte tempesta di neve. In apertura del collegamento però, le immagini non erano del meteo ma di lui che faceva pipì. Già. Decisamente più soft quello che è accaduto in studio al Tg1 il primo giorno del 2022 quando, alla fine dell’edizione, il tecnico è entrato in studio ballando. E portanto un sorriso ai telespettatori.