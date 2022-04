Essere la fidanzata di uno degli idoli dei giovanissimi può attirare invidia e farti finire nel mirino degli haters. La storia è quella di Martina Valdes, 19 anni, fidanzata di Blanco. E la racconta l’attenta redazione di Webboh. “Blanco mi chiedo come fai a stare con una così”. Se lo chiede una fan che ha filmato la ragazza del cantante nel backstage di una serata live dell’attesissimo Blu Celeste Tour. E perché se lo chiede? Perché secondo lei (e secondo la marea di haters che ha scatenato), Martina Valdes sarebbe troppo seria, disinteressata. Una pioggia di commenti questo tipo tanto che Valdes ha risposto: “Sicuramente potevo andare sul palco a baciarlo mentre lavorava davanti a tutti, dai su, per favore!“. Brava Martina, non ti curar di lor ma guarda e passa.

