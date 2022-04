Attimi di paura per Jimmy Ghione. L’inviato di Striscia la Notizia è stato protagonista di un pericoloso incidente mentre partecipava a una prova del Campionato italiano velocità montagna nella tratta Fasano-Selva, in provincia di Brindisi. Come si vede in queste immagini girate da uno degli spettatori, Ghione ha perso aderenza durante una curva, è andato a sbattere contro un muretto e quindi la sua auto si è ribaltata più volte. Lo storico inviato del tg satirico di Antonio Ricci è da sempre un grande appassionato di motori e stava partecipando alla gara automobilistica come pilota: fortunatamente, dopo lo schianto, è uscito dall’auto praticamente illeso. Il video lascia con il fiato sospeso, sembra quasi la scena di un film, ma Ghione ha tenuto a rassicurare subito i suoi fan: “Io stavo andando particolarmente forte e la macchina a un tratto ha perso aderenza dalla parte posteriore, forse a causa di un po’ di sabbia o sterpaglia sulla strada. C’era molto vento, che potrebbe aver portato terra e sporcato la strada. Peccato perché ero primo“, ha detto commentando l’accaduto sul sito di Striscia la Notizia. Neanche a dirlo, il video dell’incidente è diventato subito virale sui social network.