Harry d’Inghilterra e Meghan Markle non sono mai stati nella lista degli invitati al matrimonio di Brooklyn Beckhman e Nicola Peltz. Tanto tuonò che alla fine non piovve. Per settimane i tabloid inglesi hanno montato come panna la notizia, dando praticamente per certa la partecipazione dei duchi di Sussex alle nozze show del primogenito di David e Victoria Beckham con l’attrice ereditiera, andate in scena il 9 aprile in Florida. Il tutto aveva innescato la reazioni stizzita dei sudditi e di molti royal watchers, contrariati dall’assenza di Harry e consorte alla messa in suffragio del Principe Filippo, per la quale erano arrivate a Londra le teste coronate di mezza Europa, facendo risultare ancora più chiassosa la loro mancata presenza (“non ci sentiamo al sicuro nel Regno Unito”, ha fatto sapere la coppia, lamentandosi di non avere più la scorta).

Quanto al matrimonio Beckham-Peltz, lui fa il fotografo lei l’attrice e modella, due giorni dopo le nozze dell’anno è venuta fuori un’altra versione dei fatti, probabilmente quella vera: Harry e Meghan non erano nella lista degli invitati, nella quale campeggiavano invece inizialmente il principe William e Kate Middleton. A riferirlo è una fonte vicino ai Beckham, che al Mirror ha spiegato: “David e Victoria hanno scritto a William e Kate invitando loro e la famiglia al matrimonio del figlio. E William ha risposto augurando loro tanta gioia ma che purtroppo non sarebbero stati presenti”. Dei duchi nemmeno l’ombra, probabilmente anche per evitare di rubare la scena agli sposi con due invitati così chiassosi. “Hanno una relazione molto forte ed erano la loro scelta di invitati al matrimonio. Non si è mai trattato di Meghan e Harry”. Snobbati insomma – nonostante i Beckham avessero partecipato ai matrimoni reali di entrambi i fratelli Windsor -, mentre tra i vip presenti spiccavano Gisele Bündchen, lo chef Gordon Ramsay, Eva Longoria, la top model Gigi Hadid, le Spice Girls Mel B e Melanie Chishom, la fashion designer Rachel Zoe (amica intima della mamma dello sposo).

Intanto in queste ore tiene ancora banco un’altra polemica collaterale, quella relativa ai costi delle nozze, realizzate nella tenuta di famiglia che i Peltz possiedono a Palm Beach, una mega villa da 75 milioni di dollari con 27 camere da letto, un parco da decine di ettari, due piscine, un chilometro di spiaggia privata sull’Oceano Atlantico e vista sulle Bahamas. Secondo la stampa britannica l’organizzazione sarebbe costata 4 milioni di dollari, una cifra che ha scatenato le immancabili critiche social. Le quali però non tengono conto di un “piccolo” dettaglio: i patrimoni delle famiglie degli sposi, che infatti hanno firmato un blindatissimo accordo prematrimoniale. Nelson Peltz, fondatore di uno colosso dei fondi d’investimento, è infatti uno degli uomini più ricchi d’America, con un “tesoretto” che secondo Forbes ammonta a 1,6 miliardi di dollari, mentre i Beckham hanno accumulato 495 milioni di dollari e sono più ricchi persino della Regina Elisabetta.