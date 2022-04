“Anche in Donbass, nella direzione di Mariupol e Kharkiv, le truppe russe stanno ammassando il loro potenziale per colpire. Attacchi potenti, ma noi ci difenderemo, faremo di tutto per fermare gli occupanti e pulire la nostra terra dal male e dalle sciocche chimere”. Lo ha detto in un videomessaggio pubblicato ieri il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che poi ha accusato due generali di tradimento: “Oggi una nuova decisione è stata presa a proposito degli anti-eroi. Non ho tempo di occuparmi di tutti i traditori, ma saranno tutti puniti“.