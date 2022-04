Carlos Maria e il padre Fabrizio Corona non le mandano a dire e a stretto giro replicano alle accuse lanciate da Nina Moric. La showgirl, madre del ragazzo ed ex compagna del re dei paparazzi, aveva infatti detto mercoledì che “mio figlio soffre di psicosi acuta, deve essere salvato. Fabrizio Corona si merita l’ergastolo, carceratelo”. “Utilizziamo il mio profilo per rispondere a quello che succede e che ci ha scritto mia madre”, esordisce Carlos Maria Corona in una diretta su Instagram precisando che il profilo del papà è stato bannato. Quindi assieme al padre inizia a ricostruire i fatti e replicare alla madre.

“Tua madre in questi giorni sta facendo la matta sui social”, dice Fabrizio Corona guardando il ragazzo. “Precisando che queste cose andrebbero discusse in casa e non nel mezzo pubblico, sembra che gli psicologi e psichiatri non hanno più notizie tue. Chiunque può avere notizie tue”. “Stai male?”, ancora al figlio. E lui: “No”. “Sei malato?”, “No”. “Fai un appello allora – continua Corona – Dì a tutti che non sei malato e che se vogliono i tuoi psicologi possono venirti a chiederti queste cose qui”. E ancora: “Stiamo bene?”, “Sì”; “Ti sto obbligando a fare qualcosa?”, “No”. Quindi i due concludono sottolineando che è Nina Moric quella che “deve farsi curare”.

Video Instagram/Carlo Maria Corona