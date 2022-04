Ospite a Pomeriggio 5, Maria Teresa Ruta si è commossa pensando alla figlia Guenda e ai momenti difficili vissuti negli ultimi anni. Durante la puntata del programma di Barbara D’Urso andata in onda mercoledì, 30 marzo, nel capitolo dedicato a La Pupa e il secchione, la conduttrice si è soffermata sulla storia d’amore tra Guenda, figlia della Ruta, e Mirko, uno dei protagonisti della nuova edizione del programma di Italia 1. Nonostante la chimica con la pupa Mila Suarez, Mirko e Guenda sono stati protagonisti, nell’ultima puntata del reality, di una romantica reunion.

Commentando la scena insieme alla conduttrice, Maria Teresa Ruta, con le lacrime agli occhi, ha detto: “Noi come personaggi pubblici offriamo sempre al pubblico la nostra ironia, il nostro sorriso, e ho cercato di dimostrarlo per tanti mesi, però Guenda ha sofferto per tanti anni. Gli ultimi quattro sono stati veramente drammatici. Sono cose che non possiamo raccontare. Vederla felice con un ragazzo così dolce… sono felice”. Una notizia anche per Barbara D’Urso, che, mostrando solidarietà con la mamma della ragazza ha aggiunto: “Non voglio ovviamente entrare nei dettagli della sofferenza di Guenda, se un giorno avrà voglia di parlarne me lo racconterà”.