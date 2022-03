Una delle sorprese dell’ultimo Festival di Sanremo 2022 ospite al talk Programma giovedì 31 marzo dalle ore 15. Dargen D’Amico commenterà il successo di “Dove si balla” (disco di platino) e presenterà, durante l’intervista con Claudia Rossi e Andrea Conti, il nuovo album “Nei sogni nessuno è monogamo”. L’artista presenterà i nuovi brani anche dal vivo: da mercoledì 27 aprile presso la Casa della Musica di Napoli, giovedì 28 aprile all’Orion Club di Roma, domenica 08 maggio all’Alcatraz Club di Milano e venerdì 13 maggio all’Estragon Club di Bologna.

In questo nuovo progetto discografico Dargen D’Amico veste i panni non solo di autore e interprete dei brani, ma anche in parte di producer, curando le sonorità di “Sei cannibale ma non sei cattiva”, “Gaza”, “Una setta” e “La benzina sapeva di tappo”. Ad affiancarlo, alcuni dei nomi più autorevoli della produzione musicale attuale: D. Whale, DɅNɅ, Edwyn Roberts, JVLI e Marco Zangirolami. Cinque collaboratori che hanno saputo tessere intorno alle parole dell’artista un tappeto sonoro contemporaneo, capace di esaltare ancora di più il significato delle parole. Nel suo percorso artistico Dargen D’Amico ha all’attivo dieci album, tra cui si citano “Musica senza musicisti” (2006) e “Di vizi di forma virtù” (2008). Ha spostato i confini di genere fondendo, per la prima volta in Italia, il rap con la musica colta italiana. Ha ripetutamente collaborato con Fedez, Fabri Fibra, Marracash, Rkomi, Benny Benassi, Enrico Ruggeri, 883 e Tedua.