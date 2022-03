Antonino Spinalbese, l’ex 27enne di Belén Rodriguez, ha raccontato dei problemi problemi di salute in un video di 10 minuti postato su Instagram.”Ho una grave malattia autoimmune, un problema con cui forse dovrò convivere tutta la vita”, ha spiegato il padre di Luna Marì, la secondogenita della showgirl argentina nata il 12 luglio scorso. “Due anni fa pensavo di aver raggiunto l’alba di una vita felice. Invece dovevo ancora schiantarmi contro una macchina – ha raccontato nel filmato pubblicato ieri 29 marzo -, incrinarmi 2 costole, ricevere una notizia terribile da un medico e perdere una delle cose a me più care e no, non sto parlando del gossip”.

Spinalbese è riuscito ad accorgersi di avere qualche problema poco dopo la nascita della figlia Luna Marì: “Lo stress mi fa perdere peso, inizio a indebolirmi, poi mi incrino 2 costole dopo una caduta dovuta a questa debolezza. La mente è offuscata, tanto da farmi perdere la reattività e non farmi notare uno pneumatico abbandonato sull’autostrada. La mia auto è lacerata, io sotto le flebo. È un lieve trauma, ma le amare sorprese non erano finite”, ha detto mentre in sottofondo degli archi suonano drammatiche note. E ancora ha aggiunto: “Nove mesi e sarei diventato papà: ero felice anche se dovevo fare i conti con la notorietà, ma questi sono problemi da privilegiato. Dopo aver tenuto in braccio Luna, ho avvertito un preoccupante dolore alla parte alta dell’intestino. Vado in ospedale e mi ricoverano all’istante, partono gli accertamenti. La stanza d’ospedale è stata la mia compagna per diversi giorni, mi chiedevo: ‘Perché?’. Poi arriva il responso della malattia. Uscito dall’ospedale non ero più Antonino – ha affermato -. La bilancia conferma la sentenza: avevo perso 13 chili. E non era l’unica cosa che avevo perso, lì in mezzo c’era anche una delle cose più importanti per me: il mio aspetto fisico, la mia forma fisica. ‘Mente sana in corpore sano’. Per me il fisico è sempre stato il mezzo per star bene con me stesso, anche a livello mentale”, ha confessato ripercorrendo quei giorni difficili dei quali aveva già rivelato qualcosa sui social.