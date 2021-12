Un letto di ospedale con la scritta: “Digiuno” e un cartellino: “Spinalbese Antonino. 30/11/21. Risonanza addome”. Poi un lungo messaggio via social: “Dieci giorni possono essere lunghissimi. Non basterebbero però le parole per ringraziare tutto il team dell’ospedale Fatebenefratelli, gli infermieri, il mio compagno di stanza Rocco e il professor Bigatti. Grazie di cuore, mi avete fatto sentire come a casa”. Questi gli ingredienti della Instagram story pubblicata dal fidanzato di Belén Rodriguez oggi 10 dicembre. Niente più. Cos’è accaduto?

L’ex hairstylist non ne ha fatto esplicitamente riferimento ma potrebbe essere ragionevole pensare che il suo ricovero abbia a che fare con l’incidente d’auto del 17 novembre. Ma la causa della sua degenza potrebbe essere stata un’altra, per ora tenuta nascosta. Spinalbese è il padre di Luna Marì, la secondogenita della showgirl argentina. I fan sono quindi costretti a rimanere così, “appesi ad un filo”. L’importante, però, è che ora il ragazzo stia bene, tutto il resto passa in secondo piano.