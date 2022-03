Red Canzian è tornato per la prima volta in tv dopo l’infezione cardiaca che lo ha colpito lo scorso gennaio, facendogli rischiare la vita. Lo ha fatto a Oggi è un altro giorno, collegandosi in diretta con il salotto di Serena Bortone su Rai 1 assieme alla figlia Chiara. “E’ stata una cosa grave. Fino alla sera prima stavo bene e il giorno dopo stavo male. Un’infezione che ha preso tutto e si stava attaccando alla mia protesi aortica. Grazie al cielo ho troppe cose da fare. Sono stato curato in maniera straordinaria. Sragionavo, ho avuto paura di perdere il controllo del mio corpo“, ha spiegato l’ex dei Pooh.

“Ho avuto paura proprio di quello, di non avere più il controllo del mio corpo – ha confidato ancora Red Canzian -. Poi dopo l’operazione, dopo 5 giorni di luci psichedeliche che vedevo, sono uscito da questo tunnel e ho cominciato a riprendere in mano il mio corpo, concentrandomi soprattutto sulle cose che avrei dovuto fare in quel periodo e non potevo fare. Meno male che Chiara ha portato avanti tutto”. Al suo fianco, infatti, c’è sempre stata la figlia Chiara, che è intervenuta insieme a lui: “Papà era stato ricoverato e io ero a casa col Covid. È stato uno sconvolgimento. Ho messo una barriera alle emozioni perché non potevo cedere e volevo che fosse tutto perfetto e che l’opera potesse andare in scena al massimo”, ha spiegato riferendosi all’opera musicale su Canova che l’ex dei Pooh aveva inaugurato in scena proprio poco prima del ricovero.

“E’ stato complesso quel periodo – ha spiegato la figlia di Red Canzian -. Ho messo una barriera intorno a me, un muro alle emozioni. Non potevo cedere neanche un pochino, perché volevo che tutto fosse perfetto, che potesse andare in scena come papà l’aveva pensato, al massimo. Ho dato il 300% in ogni aspetto ed era importante che io fossi assolutamente lucida. Non mi sfogavo con nessuno, forse un po’ a casa con mio marito – ha confidato Chiara Canzian -. Devo dire che ho proprio cercato di metterla dentro di me la preoccupazione, ferma per un po’”. Infine, ha rivelato un retroscena: “Ero gelosa di papà, ero piccola e lo vedevo in tv con Mara Venier e così quando tornava gli chiedevo cosa facesse con quella bionda“, ha detto tra le risate generali.