Ore di preoccupazione per i fan di Belén Rodriguez e Antonino Spinalbese. L’ex hairstylist, ufficialmente ancora fidanzato con la showgirl argentina, ha pubblicato nelle prime ore del pomeriggio di oggi 17 novembre, due foto che hanno fatto scattare immediatamente ansia e apprensione tra i follower. La prima raffigura il parabrezza frantumato di un’automobile, la seconda invece il braccio del ragazzo con l’agocannula della flebo. Questi scatti sono stati tra l’altro pubblicati poco dopo una Instagram story in cui Spinalbese era alla guida. Cos’è accaduto? Molto probabilmente un incidente d’auto. Non si hanno altre sue notizie ormai da due ore (dalle 14 circa, dunque).