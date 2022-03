Paolo Sorrentino ha incontrato la stampa dopo la notte degli Oscar 2022 e Fanpage ha raccolto le parole del regista candidato con È stata la mano di Dio, che si è detto “contento di essere arrivato nella cinquina” e ha aggiunto di voler riposare: “Non ho fretta di tornare a fare un film, a questa età penso sia più giusto e intelligente farli con calma”. L’incontro ha dato l’occasione anche per parlare dello schiaffo che Will Smith ha dato a Chris Rock: “Avevo scovato un delizioso angolo dove fiumare, non l’ho visto, me l’hanno raccontato. In generale, ognuno dà gli schiaffi che vuole, mi faccio i fatti miei”. E sul politicamente corretto ha aggiunto: “Il politicamente corretto per la libertà di espressione è un fardello. Per l’arte è un problema, visto che l’arte migliore nasce da un intento di scorrettezza”. Il suo Oscar? Sarebbe andato a Licorice Pizza di Anderson.