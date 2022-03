Che ci fa Antonella Clerici in compagnia di Jimmy Fallon e Gordon Ramsey? A sorpresa, la conduttrice di È sempre mezzogiorno è stata nominata ai C21 International Format Awards, uno dei premi più importanti nel panorama dell’entertainment, e correrà nella categoria Best Host of a Television Format scontrandosi con alcuni colossi dell’intrattenimento internazionale.

“Sono felicissima di essere tra i finalisti come host di un programma che è allegria, leggerezza e che tiene compagnia alle persone. È sempre mezzogiorno è un programma che rientra nel mio spirito, divertente e divertito, in cui c’è il senso dello spettacolo, del gioco ma anche della riflessione: quello del pranzo è un momento in cui coesistono tutte queste cose insieme“, gongola soddisfatta la Clerici. Certo, la sfida non è facile ma il riconoscimento è già doppio: non solo si ritrova fianco a fianco con alcuni dei volti più noti a livello globale ma è l’unico personaggio italiano in gara in questa edizione dei C21 International Format Awards (che di recente ha premiato altri titoli tricolori come L’amica geniale e la serie Blanca).

Il Best Host of a Television Format è il premio che viene assegnato al personaggio che i giudici ritengono “abbia svolto un ruolo chiave nel migliorare un format grazie alla forza della sua personalità, al talento e all’approccio unico nel presentare un format televisivo”. Oltre a Jimmy Fallon (con That’s My Jam) e Gordon Ramsay (con Gordon Ramsay’s Bank Balance), tra i sei finalisti ci sono anche il conduttore tedesco Joko Winterscheidt, il comico e presentatore inglese Bradley Walsh e la cantante e volto tv britannico Stacey Solomon. Tra le più soddisfatte per la nomination della Clerici c’è Simona Ercolani, ceo e direttore creativo di Stand by me: “Siamo davvero orgogliosi di aver ideato e prodotto È sempre mezzogiorno, un programma di cui Antonella è l’anima: grazie al suo talento, alla sua empatia e alla sua capacità di parlare al pubblico in modo autentico, è riuscita a costruire un mezzogiorno spensierato e familiare in cui milioni di italiani si specchiano e si riconoscono tutti i giorni”. Per scoprire a chi andrà il premio non resta che attendere il 5 aprile, quando verranno svelati i vincitori di tutte e undici le categorie in gara.