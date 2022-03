Era dicembre scorso quando cominciò a serpeggiare tra i media spagnoli l’indiscrezione secondo cui Charlene Di Monaco sarebbe rimasta “sfigurata dopo un intervento di chirurgia estetica”. Ora che la Principessa è stata fotografata a Nizza con un nuovo look, i media francesi e tedeschi hanno ripreso il pettegolezzo, che si sta facendo sempre più insistente. A pesare è anche il silenzio della stessa Charlene, tornata ormai a casa (dopo il lungo ‘esilio’ in Sudafrica a causa di una brutta infezione) e subito ricoverata in una clinica svizzera. Stando a quanto riportato da DiLei (citando i magazine Soir Mag e Frau in Spiegel), la moglie di Alberto sta combattendo con alcune infezioni che l’avrebbero resa irriconoscibile: “Charlene di Monaco ha delle cicatrici sul volto, il viso è gonfio e le sue labbra sono spesse in modo anomalo”, riporta la testata francese. La moglie di Alberto starebbe inoltre seguendo delle procedure mediche “per combattere le infezioni e tornare a Palazzo quanto prima”. Dove si troverebbe adesso? A Roc Agel, l’abitazione dei Grimaldi sulla collina sopra Montecarlo. Cosa ci sia di vero in tutto questo è difficile a dirsi, probabilmente se ne saprà qualcosa di più nei prossimi giorni.