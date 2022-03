Un pugno in faccia sul palco degli Oscar non si era mai visto. Almeno fino a questa notte, quando Will Smith ha colpito il comico Chris Rock, che aveva ironizzato sulla malattia di sua moglie, Jada Pinkett Smith. Le cose sono andate così: nel premiare Smith come Miglior attore, Chris Rock, ha fatto una battuta, dicendo di non vedere l’ora di vedere sua moglie in “Soldato Jane 2“, rievocando il film in cui Demi Moore si arruola in marina e si rasa la testa a zero. Al che Will Smith è sbottato: “Lascia il nome di mia moglie fuori dalla tua fottuta bocca”, gli ha intimato prima di tirargli un pugno in diretta tv, spiazzando tutti.

A 50 anni, infatti, la moglie di Jada Pinkett Smith si trova a fare i conti con l’alopecia, una malattia autoimmune che porta alla perdita dei capelli fino alla loro totale scomparsa. “Ho visto i capelli nella doccia, sono rimasta con una ciocca in mano, e ho temuto di diventare calva. È stato uno di quei momenti nella vita in cui ho veramente tremato dalla paura. Per questo motivo continuavo a tagliare i capelli che prima invece erano i protagonisti di un mio rituale di bellezza”, aveva raccontato nel 2018 in diretta sul suo profilo Facebook, rivelando per la prima volta della sua malattia.

Lo scorso dicembre ha trovato il coraggio di mostrarsi per la prima volta con il capo rasato, in un video pubblicato sul suo profilo Instagram: “Mi raso fino al cuoio capelluto, altrimenti sembra che sia stata operata alla testa, o qualcosa del genere. Credo proprio che io e l’alopecia diventeremo amiche. A questo punto posso solo riderne”, aveva detto indicandosi il capo. “Meglio dirvelo così lo sapete e non penserete che mi sono fatta operare al cervello o qualcosa del genere”. Sulle nuove zone calve — aveva spiegato ancora mostrando una riga al centro della testa — metterà degli strass o delle coroncine decorative, dando un grande esempio di forza e di positività, perché “il sorriso è fondamentale”.