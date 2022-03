La giornalista russa Marina Ovsyannikova sarà ospite di Fabio Fazio questa sera, domenica 27 marzo, a Che Tempo Che Fa, in onda su Rai3 dalle 20. La Ovsyannikova, che si è pubblicamente opposta all’invasione russa dell’Ucraina irrompendo lo scorso 14 marzo nello studio del telegiornale serale di Canale Uno, la principale emittente russa, rischia una pena di 15 anni di carcere.

La giornalista, apparsa in tv con un cartello di protesta, è stata, al momento, condannata al pagamento di una multa. Il suo gesto è diventato simbolo della repressione mediatica in atto nel Paese, visto che Novaya Gazeta ha pubblicato uno screen della protesta cancellando però il messaggio scritto perché “il contenuto non può essere diffuso in base al codice penale”.

La giornalista è stata anche accusata di essere una “spia” britannica dallo stesso direttore del telegiornal, Kirill Kleimenov che è intervenuto in video dicendo che la collega “molto prima della protesta” ha parlato “con l’ambasciata britannica”. Ma Londra ha respinto le accuse.