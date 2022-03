Il conflitto in Ucraina Alice e gli altri “figli della guerra” Sono nati in mezzo al finimondo Kiev assediata – Mamme in trincea. Viktoria dopo il parto ha lasciato la Capitale, Tania invece resta: “Ho paura della sindrome del rifugiato” Di Stefano Citati

L’intervista – Bianca Berlinguer “Gli ospiti ci servono: se la Rai non li paga più, i talk chiudono” “Se la Rai vietasse i contratti agli ospiti, allora vorrebbe dire chiudere i talk show in prima serata nella televisione pubblica”. Bianca Berlinguer, conduttrice di #Cartabianca, negli ultimi giorni è stata al centro del dibattito politico dopo che il vertice di Viale Mazzini ha deciso di bloccare il contratto da lei deciso ad Alessandro Orsini, […] Di Gianluca Roselli

Maggioranza – Due fronti Conte contro le armi fino in fondo: “Anche se avrò tutti addosso” Per una volta l’avvocato si è tolto la giacca, come a dire che presto potrebbe essere il tempo della sua trincea. “Sono disposto a correre il rischio di avere tutti contro se questo basta a fare gli interessi dell’Italia e dei cittadini”, giura Giuseppe Conte in sei minuti e qualcosa di video, tutti all’attacco. “Noi […] Di Luca De Carolis e Wanda Marra

Covid-19 Liberi tutti, ma non nelle Rsa I parenti degli ospiti in rivolta Lockdown – Consentite visite per 45 minuti, ma le strutture temono focolai e limitano gli accessi. Mercoledì protesta dei comitati in piazza Di Natascia Ronchetti

l’intervista 41 sfumature di Ilary Blasi Presentatrice – Prossima ai 41 anni, conduce “L’isola dei famosi” su Canale 5 “In tv sto bene, nessuna ansia. I miei figli, però, non mi si filano di pezza” Di Alessandro Ferrucci

Epopee romantiche I nazi-illuminati dell’Azov: prima le torture, ora Kant Dopo la foto glamour della bambina-soldato con fucile e lecca-lecca, il Gruppo Gedi, non insensibile al valore (simbolico e pecuniario) delle armi, ci regala un’altra piccola, romantica epopea. Repubblica intervista Dmytro Kuharchuck, 31 anni, comandante del battaglione Azov, un’unità della Guardia nazionale ucraina esplicitamente nazista, almeno a voler prender sul serio le svastiche, i simboli […] Di Daniela Ranieri

In 10 mila a Firenze Gkn, operai in piazza con Fridays for Future “Siamo in lotta, ora vogliamo le assunzioni” Circa diecimila persone hanno sfilato per le strade del centro di Firenze per chiedere di fare presto con il rilancio dello stabilimento Gkn di Campi Bisenzio, nell’ennesima iniziativa organizzata dagli operai della multinazionale dell’automotive che ha chiuso i battenti la scorsa estate. Gli oltre 400 lavoratori, costituiti subito dopo nel consiglio di fabbrica, negli ultimi […] Di Roberto Rotunno

Arpa Puglia, il report Ex Ilva, è ripartito l’Altoforno 4: “Veleni alle stelle” Sono cominciate il 21 marzo le operazioni di ripartenza dell’Altoforno 4 dell’ex Ilva di Taranto e pochi giorni dopo le emissioni di inquinanti e cancerogeni sono schizzati alle stelle. È quanto emerge da una relazione di Arpa Puglia inviata nelle scorse ore al Comune di Taranto, all’Asl ionica e soprattutto all’Ispra, Istituto Superiore per la […] Di Francesco Casula

In Parlamento Migliore attacca un non-indagato (e il giudice gli dà ragione): la doppia morale di Italia Viva Nel 2019 un parlamentare del Pd fu tra i primi a denunciare gli intrecci perversi tra camorra e politica a Castellammare di Stabia, comune sciolto il mese scorso per infiltrazioni mafiose, e in particolare “gli intensi legami” di un noto imprenditore stabiese, Adolfo Greco, fresco di arresto per estorsione aggravata dal metodo mafioso, “con numerosi […] Di Vincenzo Bisbiglia e Vincenzo Iurillo

Indagine “mensa dei poveri” Torna dentro Caianiello ras di FI in Lombardia Ha varcatodi nuovo la soglia del carcere Gioacchino “Nino” Caianiello, ras di Forza Italia a Varese e tra i più potenti in Lombardia fino al 2019. Il provvedimento arriva dopo la condanna patteggiata a 4 anni e 10 mesi per una lunga serie di reati, tra cui la corruzione, il finanziamento illecito e la turbativa […] Di RQuotidiano

Verona, tribunale militare “No insubordinazione” Riabilitato Chiariglione “Non ci furono né insubordinazione militare né ingiuria”. Il Tribunale militare di Verona ha riabilitato il maresciallo dell’Esercito, Carlo Chiariglione, presidente nazionale di Assomilitari, denunciato per aver chiesto, attraverso una relazione inviata all’ex capo di Stato maggiore, Salvatore Farina, di vagliare possibili illeciti e danni erariali presenti nelle forze armate. L’audit fu interpretato come un […] Di RQuotidiano

Trapani Morto Alessandro Dal Lago, sociologo dei processi culturali Aveva 74 anni, Alessandro Dal Lago. Il noto sociologo è morto a Trapani. Nato a Roma il 2 settembre 1947, ha insegnato Sociologia dei processi culturali a Milano (‘82), a Bologna (‘92) e a Genova (‘94), dove ha presieduto la facoltà di Scienze della Formazione dal ‘96 al 2002, approdando anche negli Usa. Ha pubblicato […] Di RQuotidiano

Torino Lo strano caso di Iren e del notaio amico del sindaco Sta accadendo qualcosa di strano attorno a Iren, la grande multiutility dell’energia quotata in Borsa e controllata da una maggioranza guidata dai Comuni di Torino, Genova e Reggio Emilia? E che ruolo potrebbe aver avuto (o non ha avuto) la Città di Torino, oggi retta dal sindaco Pd Stefano Lo Russo? A parlare per prima […] Di Ettore Boffano

Nuove cure per Sinisa Mihajlovic: “Darò un’altra lezione alla mia malattia” “Si vede che questa malattia è molto coraggiosa per avere ancora voglia di affrontare uno come me, ma io sono qua e se non gli è bastata la prima lezione gliene daremo un’altra”. Fiero, determinato, coerente con se stesso. Come lo è stato sempre durante la sua vita e la sua carriera, entrambe rocambolesche. Ieri […] Di Vin. Bis.

L’intervista – Eugenio Dacrema “Le prime vittime sono il Nordafrica e il Medioriente” Aun mese dall’inizio della guerra in Ucraina – che, assieme alla Russia, è tra i massimi produttori di cereali e fertilizzanti – nel mondo circola la parola “scarsità”. “Per quanto riguarda il grano l’impennata della domanda mondiale si è combinata con una riduzione dell’offerta dovuta alla scarsità dei raccolti in diverse parti del mondo causata […] Di Roberta Zunini

Intanto a Bruxelles Il piano dell’Ue (a venire): più terra coltivata e aiuti di Stato “L’Europa non morirà di fame”, dice il commissario Ue all’Agricoltura, Janusz Wojciechowski. Anche al netto del fatto che qualche europeo, in realtà, già soffre la fame in tempi normali, quello a cui andiamo incontro è un periodo assai complicato per la produzione di cibo. La proposta del politico polacco è semplice: “Apriamo la possibilità di […] Di RQuotidiano

Arene gratuite L’Antitrust multa le “lobby”, esulta il Piccolo America Nuovo capitolo nella battaglia tra i ragazzi del Cinema America e le associazioni di categoria del grande schermo. Un duello che ha visto anche colpi bassi – l’abbiamo raccontato sul Fatto – come quando Anec Lazio (la lobby locale degli esercenti cinematografici) ha ritirato un contratto di sponsorizzazione a Radio Rock, “colpevole” di una consolidata […] Di Tommaso Rodano

Lasciò i conti in rosso A Parma riecco Vignali: si candida dopo la condanna Due anni per peculato e corruzione e un debito che, al momento delle dimissioni, sfondava gli 800 milioni di euro. Con questo curriculum Pietro Vignali, sindaco di Parma tra il 2007 e il 2011 con il centrodestra, si ricandida per guidare la sua città, sostenuto da Forza Italia e Lega (Giorgia Meloni, per ora, sta […] Di Lorenzo Giarelli

Fonti: “lei vuole un figlio” “Marta Fascina incinta” Ma Arcore smentisce L’indiscrezione è stata pubblicata da Roberto Alessi, direttore di Novella 2000 e grande esperto di gossip, sul portale web MOW: Marta Fascina, 32enne compagna di Silvio Berlusconi, sarebbe incinta e l’ex premier diventerebbe padre per la sesta volta a 86 anni. Da Arcore lo ritengono un gossip “falso”, una “fake news”. Anche se da ambienti […] Di Gia.Sal.

Polonia – Il discorso di Biden “Putin se ne vada” Ma la Casa Bianca poi deve smentire Si arricchisce la galleria degli epiteti che Joe Biden riserva a Vladimir Putin: dopo averlo definito “assassino” e “criminale di guerra”, lo qualifica come “macellaio” incontrando a Varsavia gli esuli dall’Ucraina. Il presidente americano aggiunge: la Russia sta “strangolando la democrazia” e vuole farlo “non solo in casa sua”; Putin “è un dittatore che cerca […] Di Giampiero Gramaglia

La giornata Odessa, prove di sbarco nemico Chernihiv soffre Razzi su Leopoli Kiev non crede al Cremlino quando dice che le sue mire sono ristrette al Donbass e in effetti le attività dell’esercito russo restano ancora su più fronti. Ieri c’è stato un tentativo da parte dei ricognitori della Marina di avvicinarsi a Odessa, ma gli ucraini li hanno respinti, secondo la versione fornita da Vladislav Nazarov, […] Di RQuotidiano

1940-2022 Addio Cavina, commissario Sarti in tv e “feticcio” di Avati È scomparso a 81 anni l’attore di ben 17 film del regista bolognese. Con lui ha girato lo storico “Regalo di Natale” e ha vinto un Nastro d’Argento per l’interpretazione in “Festival” Di Federico Pontiggia