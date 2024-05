Scontri tra polizia e studenti alla manifestazione contro gli Stati generali della Natalità, in via Leone IV, a Roma. Arrivato all’incrocio tra viale Giulio Cesare e via Leone IV, il corteo di studenti organizzato dall’Associazione Aracne, partito questa mattina da piazzale degli Eroi, ha deviato il percorso per cercare di avvicinarsi all’Auditorium della Conciliazione, dove si stavano svolgendo gli Stati generali della Natalità. Dopo poco sono stati fermati e caricati dalla polizia in assetto antisommossa. Cinque i feriti e un manifestante fermato. Sul posto è arrivata un’ambulanza.