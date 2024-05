Alcune persone sono rimaste ferite negli scontri tra manifestanti e forze dell’ordine (video) durante il corteo degli studenti a Roma contro gli Stati generali della natalità, la kermesse a cui giovedì è stata contestata la ministra della Famiglia Eugenia Roccella. Una ragazza è stata trasportata dal 118 all’ospedale Santo Spirito con un trauma cranico, mentre due poliziotti sono stati portati al San Carlo di Nancy con contusioni varie.

Il contatto si è verificato quando gli studenti hanno provato a deviare dal percorso stabilito per dirigersi verso via della Conciliazione, dove si trova l’auditorium in cui si tiene l’evento. La polizia è intervenuta manganellando e respingendo i manifestanti: nel corso degli scontri, verso le forze dell’ordine sono volati vasi di fiori e scarpe rosse con tacco. “È stato caricato il corteo transfemminista che ha provato a portare la propria rabbia all’auditorium”, accusano gli organizzatori sui social.