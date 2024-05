Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, indagato per corruzione, si è avvalso della facoltà di non rispondere nell’interrogatorio di garanzia di fronte alla giudice per le indagini preliminari di Genova Paola Faggioni, che ha firmato l’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei suoi confronti, eseguita martedì. La scelta, ampiamente anticipata, è stata formalizzata nell’appuntamento a Palazzo di giustizia, durato circa mezz’ora. Toti è stato accompagnato dalla sua residenza di Ameglia (La Spezia) dai militari della Guardia di finanza: per evitare le telecamere ha potuto fare ingresso in Tribunale passando dal garage, mentre il terzo piano dell’edificio, dove si è svolto l’interrogatorio, è stato interdetto ai cronisti con un cartello che indica lavori in corso.

Nel frattempo, sul piano politico, il vicepremier leghista Matteo Salvini ha ribadito la strenua difesa del governatore di fronte alle richieste di dimissioni: “La magistratura faccia quello che deve fare, ma se ogni indagato si dimette l’Italia si ferma domani“, ha detto ai cronisti a margine di un evento alla Reggia di Venaria, nel Torinese. Aggiungendo un attacco frontale ai pubblici ministeri: “Vorrei sapere, se ci fossero microspie negli uffici di qualche magistrato, per quanto tempo continuerebbe a fare il magistrato”. L’uscita riflette il timore che l’inchiesta finisca per coinvolgere in qualche modo anche il partito di via Bellerio e in particolare Edoardo Rixi, vice di Salvini al ministero delle Infrastrutture (al momento del tutto estraneo alle carte). Il Fatto ha raccontato le intercettazioni in cui Spinelli spiegava a Signorini di aver fatto due bonifici da 15mila euro alla Lega per lo sblocco della pratica per il rinnovo della concessione del terminal Rinfuse. E se si parla di Lega, porto e Liguria può venire in mente un solo nome: quello di Rixi. Al Carroccio, inoltre, sono arrivati soldi anche da una delle società di Pietro Colucci, imprenditore dei rifiuti con vari interessi nella Regione.