Una serie di foto insieme. Poi il toccante messaggio: “Non vedo l’ora di nuovi ricordi insieme come questi”. Chiara Ferragni in occasione della giornata degli Oscar ha pubblicato sui social alcuni scatti dell’esperienza fatta insieme a Fedez a Los Angeles e un messaggio carico di speranza. “Queste sono state le ultime due volte in cui io e il mio amore abbiamo partecipato: nel 2019 e nel 2020”, ha scritto l’imprenditrice digitale augurandosi poi di tornare presto a momenti insieme.

Da alcuni giorni, infatti, Fedez è ricoverato in ospedale dopo una delicata operazione per un tumore al pancreas. Con lui, a fargli compagnia, anche la moglie Chiara Ferragni che ha pubblicato sia oggi, sia negli scorsi giorni, alcune stories dall’ospedale.