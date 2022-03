Nella nuova puntata di “Fratelli di Crozza” – in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+ – Crozza torna nei panni di Matteo Salvini che non è felice quando sente parlare di armi e fa un appello agli Ucraini “Volete le armi? Fate i tabaccai”

