Nella nuova puntata di “Fratelli di Crozza” – in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+ – Crozza torna nei panni del Premier Draghi infervorato dopo io discorso di Zelensky al Parlamento Italiano, dichiara “Amici ucraini, se l’Europa non vi fa entrare, usciamo noi!”

Live streaming ed episodi completi su discovery+ (www.discoveryplus.it)