Furto nelle tenute di Al Bano Carrisi, a Cellino San Marco (Brindisi). I ladri sono fuggiti con oltre 200 pali in ottone sradicati all’interno dei vigneti di negramaro, un bottino da poco più di 3mila euro. “Fa male al cuore – commenta Al Bano -. Ne hanno fatto parecchi in questi anni, ed ogni volta si prova tanta amarezza. Tu fai le cose con tanto amore, poi arriva qualcuno, per un capriccio o per un bisogno di soldi, e ti provoca questi danni. Ci sono uomini che costruiscono e uomini che distruggono: bisogna difendersi dai secondi”.

E ancora: “Tu fai le cose per bene. Dedichi tanto tempo alla tua terra e lo fai con amore e passione. Poi, però, di colpo – conclude – arriva chi invece distrugge il tuo lavoro: hanno tagliato fili, tolto i pali, creando un danno all’interno dei vigneti, oltre che un disservizio”. Indagano i carabinieri della stazione di Cellino San Marco. Proprio nei giorni scorsi Al Bano aveva annunciato la sua decisione di ospitare nella sua tenuta dei profughi ucraini in fuga della guerra.