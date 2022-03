In collegamento telefonico con Serena Bortone a Oggi è un altro Giorno su RaiUno, Al Bano ha confermato quanto detto nelle scorse ore sulla volontà di ospitare alcuni profughi ucraini nella sua tenuta di Cellino San Marco: “Sono arrivati ieri sera. Una mamma con un bambino e due studenti. Lei è professoressa di psicologia e mi ha detto ‘Ma è il vero Al Bano?’. Abbiamo mangiato insieme una bella spaghettata, fagioli, piselli, ceci. Io voglio che piano piano mettano radici in questo posto, non ho chiesto nulla della loro esperienza, è presto per andare in profondità”. Il cantante di Cellino ha poi precisato: “Non sono un super italiano, sono un italiano come tanti che hanno il cuore in mano nei momenti del bisogno. Ho assistito a scene di grande solidarietà e umanità… Quando l’umanità trionfa mi sento un uomo degno di vivere. L’umanità è dentro di noi da quando siamo nati e va esercitata”.