Instagram down. Dalle 10 di questa mattina, mercoledì 23 marzo, numerosi utenti stanno segnalando problemi nell’utilizzo del noto social network. In particolare, a molti compaiono messaggi d’errore come “impossibile aggiornare il feed”. Al momento non ci sono notizie circa la causa del disservizio, bisogna attendere le prossime ore per capire se si tratti di un down generalizzato o un malfunzionamento legato magari ai sistemi operativi. Nei mesi scorsi c’era stato un corposo down durato diverse ore che aveva coinvolto tutte le piattaforme di proprietà di Mark Zuckerberg, non solo Instagram ma anche Whatsapp e Facebook: la cosa aveva creato polemiche oltre che grossi disagi agli utenti.