Popolarissimo su Twitter, dove ogni giovedì sera puntualmente finisce in tendenza assieme all’hashtag ufficiale di “Doc-Nelle Tue Mani”, ha una fanbase attivissima e tutti sono pazzi per la sua ironia. L’attore Pierpaolo Spollon è stato ospite del talk programma condotto da Claudia Rossi e Andrea Conti sulle pagine del FattoQuotidiano.it e di FQMagazine. Durante la ricca diretta, l’attore si è lasciato andare a una specie di spoiler descrivendo una scena dell’ultima puntata di Doc-Nelle tue mani, in onda stasera. Pronti con i fazzoletti? In “Doc-Nelle tue mani”, un grande successo su Rai Uno e una produzione Rai Fiction-Lux Vide, Pierpaolo interpreta Riccardo Bonvegna, uno studente specializzando di medicina interna.